اليوم السابع
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الهند تواصل تصديها لفيروس كورونا بعد تسجيل 400 ألف حالة × يوم.. فيديو

السبت، 01 مايو 2021 09:10 م
الهند تواصل تصديها لفيروس كورونا بعد تسجيل 400 ألف حالة × يوم.. فيديو الهند
كتب آسر أحمد

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تواصل دولة الهند، التصدي للكارثة الطبية والصحية التي تعيشها خلال الفترة الحالية، والتي شهدت تسجيل مئات الالاف بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما أجبر الدولة على التأهب بشكل كبير لمحاولة كبح الجائحة التي أزهقت أرواح الالاف.

وفى مقطع فيديو جديد نشرته وكالة رويترز، ظهر من خلاله ضحايا الفيروس القاتل وهم يفترشون المستشفيات في حالة يرثي لها، وسط حالة من الفوضى، بعد ان سجلت الهند حوالى 400 ألف أصابه بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن السلطات المعنية فى الهند قررت تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا. 

يوماً تلو الآخر تتفاقم أزمة انتشار وباء كورونا داخل الهند بعدما سجلت الإصابات أرقام قياسية جديدة ، في وقت توالي فيه دولاً عدة تعليق السفر مع نيوديلهي مع حث مواطنيها علي مغادرة البلد الذي سجل ما يقرب من 400 ألف حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية.

وقررت الإدارة الأمريكية حظر معظم السفر من الهند اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وسط زيادة في حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا في البلاد، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "بناء على ‏نصيحة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستقيد الإدارة السفر من الهند على الفور".‏


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