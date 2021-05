الهند تواصل تصديها لفيروس كورونا بعد تسجيل 400 ألف حالة × يوم.. فيديو

تواصل دولة الهند، التصدي للكارثة الطبية والصحية التي تعيشها خلال الفترة الحالية، والتي شهدت تسجيل مئات الالاف بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما أجبر الدولة على التأهب بشكل كبير لمحاولة كبح الجائحة التي أزهقت أرواح الالاف.

وفى مقطع فيديو جديد نشرته وكالة رويترز، ظهر من خلاله ضحايا الفيروس القاتل وهم يفترشون المستشفيات في حالة يرثي لها، وسط حالة من الفوضى، بعد ان سجلت الهند حوالى 400 ألف أصابه بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

