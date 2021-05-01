اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بحبس عامل متهم بقتل زوجته فى منطقة الهرم

السبت، 01 مايو 2021 02:08 م
النيابة تأمر بحبس عامل متهم بقتل زوجته فى منطقة الهرم حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته فى منطقة الهرم، وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة الهرم، إلى وجود شبهة جنائية، وأن التحريات أشارت إلى تورط الزوج فى ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية.

وبمواجهة الزوج، أنكر ارتكابه الجريمة، وذكر أن الضحية تعاني من حالة الصرع المرضية، وأنها سقطت على لوح زجاجي بمطبخ الشقة، وأصيبت مما أسفر عن مصرعها، وتم ضبط الزوج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل، داخل مسكنها، وعلى الفور تم إخطار رجال المباحث، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، والعثور على جثة المجني عليها مصابة بجسدها.

وبسؤال زوجها، أكد أنها تعاني من الصرع، وأنها سقطت على لوح زجاجي مما أسفر عن إصابتها ومصرعها، إلا أن التحريات الأولية التي أجراها العقيد محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، والمقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أشارت إلى تورطه في ارتكاب الجريمة، فتم التحفظ عليه، وجاري استكمال التحقيقات والتحريات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


حبس

عامل

قتل زوجته

الهرم

خلافات زوجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة