اليوم السابع
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القبض على 3 عاطلين أشعلوا النار بسيارة داخل جراج حي العجوزة بسبب توك توك

السبت، 01 مايو 2021 01:24 م
القبض على 3 عاطلين أشعلوا النار بسيارة داخل جراج حي العجوزة بسبب توك توك حريق سيارة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهما بإشعال النار بسيارة داخل جراج خاص في حي العجوزة، بإلقا زجاجة مولوتوف عليها، بسبب حجز توك توك مخالف خاص بأحد المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة قديمة داخل جراج حي العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن 3 عاطلين وراء إشعال النار بالسيارة، بسبب حجز توك توك مخالف ملك أحدهم بالجراج، ورفضه دفع غرامة للحصول عليه، فقرر الانتقام واستعان بصديقيه، وألقى زجاجة مولوتوف داخل الجراج، ما أسفر عن نشوب الحريق بالسيارة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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