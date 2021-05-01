الفسيخ السوهاجى.. اعرف الأسعار وكيف تتجنب المغشوش والفاسد فى شم النسيم

سوهاج محمود مقبول

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد محلات بيع الفسيخ بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم .

وقال "عم شاذلى" صاحب أحد محلات الفسيخ، إن الملوحة النظيفة تأتى من أسوان نظيفة من الداخل وجاهزة للبيع، مشيرا إلى أن الملوحة تأتى داخل أكياس حتى لا تتعرض للتلف من الصفيحة التى يوجد بداخلها الفسيخ .

وأضاف "شاذلي": نقوم بتنظيف الملوحة وغسيلها بالخل، وبيعها للزبون وتكون جاهزة للأكل.

وقال "شاذلى" إن أفضل أنواع الملوحة هي كلب الملوحة والتي تكون مخلية من الداخل وجاهزة للأكل وتعد من أجود أنواع الملوحة .

وتابع "شاذلي" أن أسعار الملوحة الكبيرة سعر الكيلو 100 جنيه، والمثلج 90 جنيها، والملوحة الوسط سعرها 80 جنيها، مشيرا إلى أن هناك الملوحة المخلية مضاف إليها زيت وسعرها 120 جنيها .

وأوضح "شاذلي" أن أفضل وصفات الملوحة يتم وضع الليمون والشطة والكزبرة وهناك من يقوم بقليها ووضع عليها الطحينة .

وأكد عم شاذلي أنه كان يعمل صيادا قبل العمل في بيع الملوحة مشيرا إلى أنه يعمل في الملوحة منذ 21 عاما وسبقه جدة ووالده .

وقال عم شاذلي إن أنظف أنواع الملوحة تأتى من بحيرة السد العالى، مؤكدا أن الملوحة الجيدة يجب أن تكون داخل أكياس حتى لا تتعرض للتلف ، مضيفا أنه يعمل معه والديه وشقيقه، مشيرا الى ان ملوحة اسوان الفاخرة تختلف عن الفسيخ "الملوحة تشبه الجبنة القديمة".

وقال شاذلي إنه يقوم بتجهيز الطحينة المصنوعة من مياه الملوحة، مشيرا إلى أنه عقب أكل الملوحة يجب تناول الشاي.