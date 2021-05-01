اليوم السابع
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السقوط فى كمين المباحث نهاية تاجر أقراص مخدرة فى أوسيم.. اعرف التفاصيل

السبت، 01 مايو 2021 03:00 ص
السقوط فى كمين المباحث نهاية تاجر أقراص مخدرة فى أوسيم.. اعرف التفاصيل مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف متهم تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة في أوسيم، بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه في منطقة أوسيم، والمناطق المحيطة بها.

 

وكشف المتهم عن حصوله على الأقراص المخدرة من عاطل يقيم في أوسيم، وأرشد عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف باستخدامه دراجة بخارية في توصيل المضبوطات لزبائنه من متعاطي المواد المخدرة.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، اتجار عاطل مقيم بدائرة المركز، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، بالأماكن التي يتردد عليها، تم القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة من عقاقير متنوعة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، كما اعترف بحيازة هاتف محمول، لاستخدامه في الاتصال بعملائه، وتحديد أماكن لقائهم لبيع المواد المخدرة لهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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