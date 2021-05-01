السجن 15 سنة لزوج لقيامه بإجهاض زوجته فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاته، وأمانة سر: أندراوس فهمى ومحمد مصطفى هارون وعلى حسن، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة إسقاط زوجته الحامل عمدا بالتعدى عليها بالضرب مما أدى إلى إجهاضها فى شهر أكتوبر الماضى.

وقال مصدر قضائى، أن المحكمة عاقبت المتهم "ق. ش" 35 عاما، مقيم المنيا، بالسجن المشدد 15 عاما، فى القضية رقم 20538 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 3678 لسنة 2020 كلى جنوب المنيا، وذلك لقيامه فى 14 أكتوبر 2020، بافتعال مشاجرة مع زوجته "آ. أ" 22 عاما، أثناء تواجدها بمسكن الزوجية، والقيام بإسقاطها عمدا والتعدى عليها بالضرب بأن كال لها عدة ضربات متفرقة بالجسد وخصوصًا فى منطقتى البطن والظهر حال كونه عالما بحملها وأنها فى منتصف الشهر الثالث من حملها، الأمر الذى أدى إلى حدوث نزيف مهبلى لها، وكذلك كدمات متفرقة بالجسم، والذى انتقلت على أثرها إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين وجود نزيف داخلى مما أدى إلى إجهاضها ووفاة جنينها فى بطنها فى اليوم التالى من الواقعة على النحو المبين بأوراق القضية.

وأوضح المصدر القضائى أن هيئة المحكمة استندت فى حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة المجنى عليها وأدلة البحث الجنائى وتقرير الطب الشرعى، وكذلك التحريات السرية التى أجريت بمعرفة رجال المباحث والتى توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود والمجنى عليها.

وقد أحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا فى 27 يناير الماضى، ويعد الحكم أولى قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.