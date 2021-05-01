"الدفاع الأفغانية": بدء خروج القوات الأجنبية بصورة عملية من البلاد اليوم

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قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال يس ضياء، إن القوات الأمريكية والتابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد بدأت، اليوم السبت، بصورة عملية الخروج من البلاد.

وقال ضياء - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، "ستُسلم القوات الأجنبية المناطق - التي أُشير إلى أن بها المسائل اللوجيستية المتعلقة بهم - إلى القوات الأفغانية بحلول نهاية الأسبوع الجاري".



وأضاف أن القوات الأمريكية والتابعة للناتو ستغادر أولًا القواعد العسكرية الأخرى وسيتم نقلهم إلى قاعدة "باجر"/ ثم ستغادر من هناك إلى خارج البلاد، لافتًا إلى أن الدفعة الأخيرة من القوات الأجنبية ستغادر "معسكر شوراب" العسكري بمحافظة "هِلمند" جنوبي البلاد غدًا الأحد.



بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب - خلال المؤتمر الصحفي ذاته - إن حساباتهم تُظهر أن حركة "طالبان" ستواصل عنفها وسيمضي ذلك قدمًا، منوهًا "سيكون كل أفغاني هدفًا" بالنسبة لهم.



وكان نبأ خروج القوات الأجنبية قد صاحبه قلق بين الأفغانيين بشأن مستقبل البلاد، حيث إن الولايات المتحدة لديها 2500 جندي في أفغانستان، واستنادًا إلى قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فإن عددهم سيصبح صفرًا في الـ 11 من شهر سبتمبر المقبل.