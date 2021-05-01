التحفظ على 5 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستخدام الآدمى وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" لحيازته كميات من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.