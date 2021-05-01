اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التحفظ على 5 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

السبت، 01 مايو 2021 04:28 م
التحفظ على 5 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية مخللات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستخدام الآدمى وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" لحيازته كميات من المخللات غير صالحة للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 5٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوائد المخلل الصحية منها تنظيم سكر الدم وتحسين الهضم

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:00 م

ضبط 3 أطنان و300 كيلو مخلل غير صالحة للإستهلاك الآدمي بحملة تموينية في سوهاج

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:17 ص

جولة فى سوق البازار ببورسعيد.. اعرف إزاى تختار المخلل الطازج.. لايف

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:01 م

ضبط كميات من المخللات غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

السبت، 24 أبريل 2021 03:06 م

ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة