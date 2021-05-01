الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج يترأس صلوات عيد القيامة المجيد.. فيديو

سوهاج ـ محمود مقبول

ترأس مساء اليوم السبت صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلوات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك في سوهاج، حيث شارك الصلاة القمص بشرى لبيب راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية والأب يؤانس صابر راعى كنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، وجمع من شعب سوهاج مع التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج أنه نظرا لتزايد أعداد المصابين وتفشى وباء كورونا فى مناطق عديدة بمحافظة سوهاج، وحفاظاً على سلامتكم وللحد من انتشار العدوى والإصابة، فقد اقتصرت صلوات القداسات والمناسبات بداية من جمعة ختام الصوم وحتى قداس عيد القيامة المجيد على الأباء الكهنة وعدد قليل من الشمامسة، مع البث المباشر للصلوات على مواقع التواصل المختلفة.