اليوم السابع
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الأزهر يدين الانفجار الإرهابى بإقليم لوجار بأفغانستان.. ويؤكد: إرهاب بغيض

السبت، 01 مايو 2021 04:25 م
الأزهر يدين الانفجار الإرهابى بإقليم لوجار بأفغانستان.. ويؤكد: إرهاب بغيض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الانفجار الإرهابى الأليم الذى استهدف مقاطعة "لوجار" بأفغانستان بواسطة سيارة ملغومة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات، بينهم طلاب فى المرحلة الثانوية.

 

ويؤكد الأزهر رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتلك العمليات الإرهابية البغيضة التى تستهدف الأبرياء، وتروع الآمنين، وتهدم بنيان الله فى أرضه، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع وتضافر الجهود كافة، والوقوف صفًا واحدًا من أجل القضاء على هذا الإرهاب اللعين، الذى يهدد أمن العالم واستقراره

 

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التعازى لجمهورية أفغانستان، قيادة وحكومة وشعبًا، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل، (إنا لله وإنا إليه راجعون).


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