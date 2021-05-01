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اسوشيتد برس: 15 قتيل من مرضى كورونا فى حريق بمستشفى غرب الهند

السبت، 01 مايو 2021 04:22 ص
اسوشيتد برس: 15 قتيل من مرضى كورونا فى حريق بمستشفى غرب الهند حريق بمستشفي في الهند - أرشيفية
وكالات

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قالت الشرطة الهندية، صباح اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 15 مريضًا بكوفيد -19 لقوا حتفهم بعدما اندلع حريق في مستشفى لمرضى كورونا.

وقال ضابط الشرطة راجندراسينه تشوداساما، إن عمال المستشفى ورجال الإطفاء أنقذوا 50 مريضا آخرين في مستشفى الرفاه ببلدة بهاروش، بولاية جوجارات غرب الهند، بحسب أسوشيتد برس.

من جانبه، قال ضابط الإطفاء شاليش سانسيا قوله، إن الحريق اندلع في جناح مرضى كوفيد -19 في الطابق الأرضي وتم إخماده في غضون ساعة. ويجرى التحقيق في سبب الحريق.

وفي 23 أبريل، تسبب حريق بوحدة العناية المركزة في مقتل 13 مريضا بكوفيد-19 في ضواحي مدينة مومباي.

ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.

 


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