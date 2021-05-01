أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس ومسيحيي الخارج بعيد القيامة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الرئيس السيسي يبعث ببرقيتى تهنئة إلى البابا تواضروس وأبناء مصر المسيحين فى الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الرئيس السيسي يبعث ببرقيتى تهنئة إلى البابا تواضروس وأبناء مصر المسيحين فى الخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.. ويشيد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التى تجمع كل أبناء الشعب المصرى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

القوات المسلحة تطهر وتعقم عدد من الكنائس بمناسبة عيد القيامة.. فيديو

انطلاقا من الدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة فى مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وفى إطار مشاركة القوات المسلحة الاخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية، بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، لاجراء التعقيم والتطهير اللازم للعديد من دور العبادة التى تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد.

10 معلومات عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مبادرة حياه كريمة.. تعرف عليها

يستهدف البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى السكان، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 600 مليار جنيه.

الهند تقرر تمديد الإغلاق فى نيودلهى لمدة أسبوع لمواجهة تفشى وباء كورونا

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن السلطات المعنية فى الهند قررت تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا.

السيدة انتصار السيسى: تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع، بمناسبة عيد العمال.

رئيس حكومة تونس: سرعة انتشار كورونا تفوق قدرة المستشفيات على الاستجابة

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن سرعة انتشار فيروس كورونا لدينا تفوق قدرة المستشفيات على الاستجابة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

تعرف على الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشوارع فى رخص البناء الجديدة

حددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، وجاءت ارتفاعات المباني المطلة على الشوارع المسموح بها وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى:

التنمية المحلية: استئناف إصدار تراخيص البناء بالمراكز التجريبية الثلاثاء بعد الإجازات

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.

تعرف على رسوم إصدار رخص البناء فى الاشتراطات الجديدة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا للاشتراطات البنائية "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات.

قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهمت قيرغيزستان، اليوم السبت، طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع، بعد أسوأ اشتباكات حدودية بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى منذ استقلالهما في 1991.