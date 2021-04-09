وزيرة إيطالية تعرب عن ثقتها في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية الشهر القادم

فاطمة شوقى

أعربت وزيرة الشؤون الإقليمية في الحكومة الإيطالية، ماريا ستيلا جيلميني، عن ثقتها في استئناف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد في شهر مايو القادم.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "في هذا الشهر قدمنا ​​إشارة في هذا الاتجاه باستئناف الدراسة (من دور الحضانة إلى الصف الأول للمدارس الإعدادية، حتى في الأقاليم المصنفة باللون الأحمر) ونأمل أن نكون قادرين عالى فتح أنشطة أخرى وشهر مايو سيكون شهر الأنشطة الاقتصادية".

وأضافت "آمل بالتمكن من البدء في تخفيف بعض الإجراءات التقييدية حتى في هذا الشهر، إذا انخفضت عدوى كوفيد-19، وارتفعت تغطية حملة التطعيم لكبار السن والفئات الضعيفة (صحيا). أنا واثقة من أن هذه الأسابيع ستكون الاخيرة فيما يتعلق بالقيود والمعاناة".

أعلنت إيطاليا تسجيل 487 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا،أمس الخميس، من 627 الأربعاء، فيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة 17221 مقابل 13708 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 112861 حالة وفاة بكورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى اليوم 3.72 مليون حالة.