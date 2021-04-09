مأموريات ومكاتب بالأحوال المدنية لتسهيل إجراءات كبار السن والمرضى

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأمورية لإحدى القرى التابعة بمحافظة المنوفية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات تلبيةً لالتماساتهن، وتقديم المساعدة لهن فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.

كما تم إيفاد مأمورية خارجية لمحل إقامة إحدى السيدات بإحدى القرى بالمنوفية "تعانى من مرض مزمن"، وتم عمل الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.

وفى ذات السياق، يواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة"، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم بأوجه التيسيرات الإجرائية واللوجيستية المُمكنة، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان وثوابت منظومة الأمن المعاصرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .