ضبط 111 طن أغذية مغشوشة قبل شهر رمضان

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية في ضبط (2 مصنع وشركة "بدون ترخيص" ، ومخزن بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (10,192 طن مواد غذائية – 292320 قطعة شيكولاتة غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 "مخزن ومتجر" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (111,5 طن – 56208 عبوة مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية منسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون السلامة لغذائية والمنتجات الصناعية.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط عدد (11) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

وأسفرت الجهود فى مجال الثروة الزراعية عن ضبط (6 "مخزن ومتجر " بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية) بمضبوطات بلغت (87 طن أعلاف حيوانية وداجنة "بدون ترخيص" مجهولة المصد بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط عدد (56) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (5) وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.