سقوط 6 أشخاص متهمين بسرقة مليوني جنيه تحت تهديد السلاح في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالإكراه، وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية).. أنه أثناء استقلاله سيارة قيادة سائق وبصحبته (نجله ، أحد الأشخاص) وسيرهم بدائرة المركز ، عائداً من قطعة أرض زراعية "كائنة بدائرة مركز شرطة بدر" كان يمتلكها وقام ببيعها وإستلام مبلغ (2 مليون جنيه) اعترضتهم سيارتان ملاكى وترجل منهما مجهولون وهددوهم باستخدام سلاح نارى "طبنجة"، واستولوا على المبلغ المالى ومفاتيح السيارة وأتلفوا إطاراتها وفروا هاربين مُستقلين السيارتين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 13 شخص "لـ6منهم معلومات جنائية").. وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه سمسار عقارات وأراضى ، مستغلاً لطبيعة عمله وعلمه بموعد إستلام المجنى عليه للمبلغ المالى كونه أحد وسطاء بيع الأرض ، فقام بالإتصال بأفراد التشكيل وأخبرهم بتحرك المجنى عليه ، فقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم والسيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.. وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - 2 طبنجة - 6 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").