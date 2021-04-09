جونسون ناعيا الأمير فيليب: كان بطلا وساهم فى سعادة البريطانيين

كتب محمد جمال

أعرب رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون" عن تعازيه ، اليوم الجمعة ، إلى الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال جونسون - في كلمة له من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية - إن البلاد ستحزن على فقدان دوق إدنبرة ، مشيرا إلى أن الأمير فيليب ساعد في توجيه العائلة المالكة والملكية ، كما قدم دعما ثابتا للملكة.

وأضاف جونسون :" أننا كأمة سنقدم الآن شكرنا للأمير فيليب على كل ما قدمه خلال حياته" ، مشيرا إلى أنه "يجب أن تتحول أفكار أمتنا اليوم إلى جلالة الملكة وعائلتها".

وأعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم الجمعة ، وفاة الأمير فيليب ، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ، عن عمر ناهز99 عاما، لتنتهى بذلك قصة حب الأمير فيليب والملكة إليزابيث التى دامت لأكثر من 70 عامًا.