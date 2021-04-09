تاجر مخدرات بأوسيم يعترف: "زودت بيع الحشيش عشان أوفر فلوس لشهر رمضان"

كتب بهجت أبو ضيف

"تاجرت فى المخدرات، وقررت أوسع نشاطى قبل شهر رمضان، لتوفير أموال للموسم، خاصة مع ضعف بيع المخدرات فى الشهر الفضيل، لكن الشرطة قبضت عليا وأنا بوزع المخدرات".. بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعدما ألقوا القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في منطقة أوسيم.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تردد عاطل على منطقة أوسيم، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وباستجوابه اعترف المتهم، باعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.