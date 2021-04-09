برازيلى يتجول بالشارع مرتديا زى صائد الأرواح احتجاجا على سياسات كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعانى البرازيل منذ اللحظات الأولى لتفشى جائحة كورونا فى العالم، كونها واحدة من أكثر الدول المتضررة من الوباء، حيث يتواصل فيها ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، ووسط هذه الأجواء، قرر ناشط برازيلى التعبير عن رفضه لسياسات الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، باستخدام طريقة تعبر عن الموت وتتهمهم بحصد أرواح البرازيليين.

وتجول الناشط البرازيلى، فى شوارع العاصمة الألمانية، برلين، مرتديًا زى الشخصية القصصية "صائد الأرواح"، وذلك للاعتراض على سياسات الرئيس البرازيلى فى التعامل مع جائحة كورونا، وعرضت شبكة "يورو نيوز"، فيديو للرجل البرازيلى وهو يرتدى الملابس الجنائزية المستمدة من أفلام الرعب، وظهر وهو يرتدى جلباب أسود طويل وقناع أبيض.



ملابس حصد الأرواح

وأوضح الناشط البرازيلى ويدعى رافاييل بوتر، الذى يعيش فى برلين منذ خمسة أعوام، أنه اختار السير فى العاصمة الألمانية برلين لجذب انتباه المجتمع الدولى لما وصفه بـ"الإرهاب الصحى" الذى يمارسه رئيس البرازيل بولسونارو.



جانب من الاعتراض

وتأتى تلك الخطوة من الناشط البرازيلى، بعد أن سجلت البرازيل، الأربعاء، أكثر من أربعة آلاف وفاة فى يوم واحد فى أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء الفيروس منذ بدء الجائحة، بينما عارض الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، فرض إغلاق وطنى، متجاهلا دعوات متزايدة من خبراء الصحة بعد يوم من تسجيل البلاد أثقل حصيلة وفيات بالفيروس فى 24 ساعة.



الشاب البرازيلى بزى الاعتراض

ودافع الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو أيضا عن استخدام ما يسمى "بروتوكولات العلاج المبكر" التى تشمل العقار المضاد للملاريا، "هيدروكسيكلوروكين"، الذى لم تثبت الدراسات العلمية فعاليته فى منع أو علاج عدوى كورونا.

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 4195 وفاة، الثلاثاء، فيما طالب معارضون سياسيون بولسونارو بفرض إجراءات أشد صرامة لإبطاء وتيرة التفشى، ويوم الأربعاء، واصلت البلاد تسجيل آلاف من الضحايا بالفيروس بعد رصد 3829 وفاة، وبلغت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة في معظم ولايات البرازيل معدلا أعلى من 90 %.