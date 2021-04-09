بايدن وماكرون وأوباما ينعون الأمير فيليب ويبعثون مواساتهم للعائلة المالكة

كتب هيثم سلامة

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن والأسبق باراك أوباما والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعازى في وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب، الذى توفى صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عامًا، ونقلوا تمنياتهم ومواساتهم إلى أفراد العائلة المالكة.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر حسابه بموقع تويتر:"سوف يستمر إرث الأمير فيليب ليس فقط من خلال عائلته ، ولكن من جميع الأعمال الخيرية التي شكلها، أنا وجيل سيبقى أبناء الملكة والأمير فيليب وأحفادهم وشعب المملكة المتحدة في قلوبنا خلال تلك الفترة".



الرئيس الأمريكى جو بايدن

ونعى الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمير فيليب عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً:" أود أن أتقدم باحر التعازي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث والعائلة المالكة والشعب البريطاني في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب الذي عاش حياة نموذجية تحددها الشجاعة والشعور بالواجب والالتزام تجاه الشباب ".



الرئيس الفرنسى ماكرون

وغرد الرئيس الأمريكى الأسبق بارك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر:" من خلال مثاله غير العادي ، أثبت صاحب السمو الملكي الأمير فيليب أن الشراكة الحقيقية لديها مجال للطموح ونكران الذات كل ذلك في خدمة شيء أكبر، أفكارنا مع جلالة الملكة والعائلة المالكة والشعب البريطاني".



أوباما

يشار إلى أنه تم إنزال الإعلام فى جميع أنحاء بريطانيا كعلامة على الاحترام والتقدير لرفيق الخدمة الأطول فى التاريخ البريطانى، وفى المقدمة قصر باكنجهام وداونينج ستريت، وتم وضع الزهور أمام بوابات قصر لندن المركزى وفى وندسور، حيث نشرت الإخطارات الرسمية بخبر وفاة الأمير فيليب.

أمضى فيليب أيامه الأخيرة فى قلعة وندسور مع زوجته، وذلك بعد قرابة شهر قضاه فى المستشفى.