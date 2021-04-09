اليوم السابع
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انقطاع المياه لمدة 6 ساعات بمناطق زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل.. غدا

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:42 ص
انقطاع المياه لمدة 6 ساعات بمناطق زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل.. غدا انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف 4000 –  بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا )، لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غد السبت وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم، نتيجة لتنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.
 
وأهابت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة،  بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

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مدينة نصر

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