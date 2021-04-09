اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول تورط مسؤل بأحد أحياء القاهرة فى مخالفة بناء بالدقى

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:16 م
النيابة تطلب التحريات حول تورط مسؤل بأحد أحياء القاهرة فى مخالفة بناء بالدقى عقار مخالف، ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط مسؤل بأحد الأحياء بالقاهرة فى بناء عقار دون ترخيص بمنطقة الدقى، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
واستعلمت جهات التحقيق من مسؤلى حى الدقى عن العقار، وعما إذا كان صادر له رخصة بناء من عدمه،  واستدعت عدد من مسؤليه؛ لسماع أقوالهم.
 
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدقى، بتورط أحد الأشخاص فى مخالفة بناء بدون ترخيص، وتبين أنه مسؤل بأحد أحياء محافظة القاهرة.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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