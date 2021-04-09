اليوم السابع
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القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بـ"أبو حمص" فى البحيرة

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:03 م
القبض على حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بـ"أبو حمص" فى البحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها فى منطقة بطورس بأبوحمص.
 
كانت وردت معلومات لضباط مباحث ابو حمص بالتنسيق ومكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة، مفادها قيام، "عيد ا. ع. ا" 52 عاما ويعمل حداد، مقيم قرية كوم القناطر، بالاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية متخذا من ورشته بقرية بطورس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
وبتقنين واعداد الاكمنة الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته، بندقية خرطوش تركي الصنع، مقروطه، فرد خرطوش، 12 طلقة خرطوش، عدد وأدوات خاصة فى التصنيع ، منجله ، صاروخ كهربائي، مواسير مجهزة لتصنيع الأسلحة، مفكات، زرادية، مقص.
 
وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 

ورشة لتصنيع الاسلحة

البحيرة

مديرية امن البحيرة

ابو حمص

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