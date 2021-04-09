اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شقيقه لسرقته فى الدقى

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:08 م
القبض على المتهم بقتل شقيقه لسرقته فى الدقى كلابش - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شقيقه لسرقته بالدقي، حيث استعان المتهم بصديقه بقتل المجني عليه، وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعان المتهم لصديقه واستدرجا الضحية وقتلاه لسرقته. وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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