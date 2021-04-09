القبض على المتهمين بقتل 3 حراس مزرعة في أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل حراس مزرعة في أسيوط بأعيرة نارية، وتحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط، من (مالك مرزعة كائنة بدائرة القسم)، بورود اتصال هاتفى له من (مزارع "مستأجر جزء من المزرعة"، مقيم بدائرة مركز أبو تيج)، يفيد مقتل حراس المزرعة الخاصة به وهم (شخصان وزوجة أحدهما)، متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة والعثور بداخل غرفة أحد الحراس على (عدد من الطلقات النارية - 2 خزينة فارغة لبندقية آلية - 3 حقائب خاصين بحمل الذخائر) .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص ( نجل شقيق مالك المزرعة وأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسائق) .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لصلة القرابة بينه ومالك المزرعة وعلمه بمكانها إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة بعض الأغنام ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إتفق مع المتهم الثانى على ذلك فقام الأخير بالإتفاق مع المتهم الثالث على نقل بعض الماشية "دون علمه بواقعة السرقة" مقابل مبلغ مالى، ثم توجهوا إلى المزرعة ، وحال توجههما لسرقة الأغنام فوجئا بأحد المجنى عليهم قادماً من الأرض الزراعية بنهاية المزرعة فدلف لغرفة بالطابق الأرضى "مكان إقامة الحراس" لعلمه بإحتفاظهم بسلاح آلى بداخلها بقصد الدفاع وإستولى عليه وأطلق عدة أعيرة تجاهه فأحدث إصابته وأودى بحياته، ولدى خروج المجنى عليهما الآخرين من غرفتهما لإستطلاع الأمر أطلق تجاههما عدة أعيرة فأودى بحياتهما وترك السلاح وهربوا ، كما توصلت التحريات إلى قيام المزارع "مستأجر جزء من المزرعة" بالإستيلاء على (بندقية آلية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبداخلها 10 طلقات من ذات العيار - فرد رصاص وعدد 2 خزينة بداخلهما عدد من الطلقات) ، ثم إتصل بمالك المزرعة وأبلغة بالواقعة فطلب الأخير منه بإخفائها لدى مالك مزرعة مجاورة.

نجحت أجهزة الوزارة في ضبطهم ، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة والأسلحة الأخرى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.