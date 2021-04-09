اليوم السابع
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الشرطة النرويجية تفرض غرامة على رئيسة الوزراء لعدم التزامها بقواعد التباعد

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:44 ص
الشرطة النرويجية تفرض غرامة على رئيسة الوزراء لعدم التزامها بقواعد التباعد إرنا سولبرج
وكالات

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أعلنت شرطة النرويج أنها فرضت غرامة على رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا عند تنظيم تجمع عائلي للاحتفال بعيد ميلادها، وذكر رئيس الشرطة النرويجية سور-إست أولي سايفرود في مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن الغرامة تبلغ 20 ألف كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 2300 دولار أمريكى، بحسب " روسيا اليوم".

وكانت الشرطة قد حصلت على معلومات حول المخالفة من وسائل الإعلام ومن سولبرغ نفسها. وحسب تقارير، فقد عقدت عائلة رئيس الوزراء تجمعين في فبراير للاحتفال بعيد ميلادها الـ60، وحضر كلا الحفلتين أكثر من 10 أشخاص، في انتهاك للقيود المفروضة حاليا في البلاد لاحتواء تفشى الوباء.

يذكر أنه تم تسجيل 102 ألف إصابة بفيروس كورونا فى النرويج حتى الآن، منها 684 حالة وفاة.


النرويج

التباعد الاجتماعى

فيروس كورونا

كورونا

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