اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 02:22 م
خالد صلاح
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الخارجية اللبنانية تدين العدوان الجوي الإسرائيلي على سوريا

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:21 م
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الجوي الإسرائيلي على سوريا العدوان الإسرائيلي - أرشيف
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الجوي الذي نفذته إسرائيل مساء الأربعاء الماضي، على محيط العاصمة السورية دمشق، معربة في نفس الوقت عن استنكارها لأي اعتداء على سيادة سوريا، ورفض استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها.
 
وأكدت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم الجمعة – تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الهجمات الإسرائيلية المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان، مشددة على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

الخارجية اللبنانية

العدوان الإسرائيلي

سوريا

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