إيطاليا تخطط لتقديم جزر محصنة ضد كورونا لجذب السياحة الصيفية

فاطمة شوقى

قال وزير السياحة الإيطالي، ماسيمو جارافاجليا، اليوم، إن الحكومة الإيطالية تخطط لتحصين سكان بعض جزرها الأكثر تقديرًا بلقاح فيروس كورونا لجذب السياحة لموسم الصيف.

وأضاف جارافاجليا في البرنامج التلفزيوني "Omnibus" الإيطالى، مجيبًا بـ "نعم" على سؤال عما إذا كان ينوي تقديم خطط جديدة لإنعاش السياحة، وأكد "هناك نقاش مفتوح لإنشاء طرق تداول بسيطة وآمنة ، ويبدو الاتجاه واضحًا تمامًا بالنسبة لي لجزر حرة محصنة في الصيف".

وأوضح الوزير أن الهدف هو اتباع نموذج اليونان، وهي وجهة سياحية مهمة أخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​، وتطعيم سكان "الجزر الصغيرة" الإيطالية المعتبرة لتقديم وجهات سياحية محصنة وبالتالي آمنة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

حوالي 35 جزيرة وصل إليها السياح من جميع أنحاء العالم كل عام قبل الوباء للاستمتاع بشواطئهم وفن الطهو وتراثهم، مثل كابري أو إيشيا، في خليج نابولي (جنوب) ، توسكان إلبا أو ذاك و بونزا (وسط).

من جانبها، قررت منطقة كامبانيا (جنوب)، وعاصمتها نابولي، تسريع عمليات التطعيم في جزرها الأكثر تقديرًا، إيشيا وبروسيدا وكابري ، وغيرها من الوجهات السياحية على طول ساحلها ، مثل ساحل أمالفي الحصري.

وتسمح كابري، التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا لمدة أسبوع ليكون "خيارًا آمنًا للجميع والمقيمين والعمال والزوار".

ومن بلدية إيشيا ، حيث يعيش حوالي 20 ألف شخص ، قال المسئولون إن "تحصين الجزر الصغيرة سيعود بالفوائد على الإقليم الإقليمي والوطني بأكمله".