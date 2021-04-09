أسوشيتدبرس: دول العالم تسجل أرقاما قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الدول حول العالم قد سجلت أرقاما قياسية جديدة فى أعداد إصابات ووفيات كورونا، حتى فى بعض البلدان التى استطاعت أن تحد من انتشاره فى السابق.

ففى البرازيل، اصطفت سيارات الإسعاف الممتلئة بالمرضى الذين لا يتنفسون، وأصبحت ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وبيرو التى تسجل عدد وفيات تجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة. بينما شهدت الهند ذروة جديدة بعدما سجلت 127 ألف حالة جديدة فى 24 ساعة، وسجلت إيران أرقاما قياسية جديدة فى إصابات كورونا لليوم الثالث على التوالى، وسجلت نحو 22.600 حالة جديدة.

وفى ولاية ريو دى جانيرو بالبرازيل، تتعرض خدمات الطوارئ لأكبر ضغط منذ بداية الوباء، حيث نقلت سيارات الإسعاف المرضى من كافة الأعمال إلى المستشفيات المزدحمة التى تصارع لتقديم الرعاية للجميع. وقالت السلطات إن أكثر من 90% من أسرة العناية المركزة بالمستشفيات يشغلها مرضى كوفيد، بينما سجلت العديد من المدن وفاة أشخاص فى منازلهم بسبب غياب العلاج الطبى.

وارتفع معدل الوفيات فى البرازيل ليتجاوز 340 ألف، وهو ثانى أكبر معدل فى العالم بعد الولايات المتحدة التى بل عدد ضحايا الفيروس فيها نحو 560 ألف.

وفى الهند، حث رئيس الوزراء نيرندرا مودى الناس على الحصول على اللقاح، وكتب على تويتر يقول "إن التطعيم من بين الطرق القليلة التى يجب إتباعها لهزيمة الفيروس، لو أنت مؤهل للحصول على اللقاح، فاحصل على جرعتك قريبا".

ولم يحصل على التطعيم فى الهند حتى الآن سوى 11 مليون شخص من بين إجمالى عدد سكان 1.4 مليار نسمة. بينما تلقى أقل من 3% من سكان البرازيل التطعيم، وفقا لبيانات موقع Our world.



