وزيرة التجارة: الحكومة حريصة على توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة

كتب إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات من شأنها الحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية بالسوق المحلى، وذلك فى إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة يرافقها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة معرض "أهلاً رمضان" بمحافظة الجيزة، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابى.

وقالت الوزيرة إن المعرض يستهدف توفير كافة سلع شهر رمضان للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة بتخفيضات تتراوح بين 15 – 25 %، مشيرة إلى أن المعرض مقام على مساحة 2000 متر مربع بمشاركة 80 عارض ويتضمن أقسام للخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء والحاصلات الزراعية والبقوليات والدواجن والياميش.

وأكدت جامع أن إقامة معرض "أهلا رمضان" بالمحافظات يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة إلى أن المعارض الداخلية تسهم فى زيادة المعروض من السلع الأساسية، ومن ثم السيطرة على الأسعار ومواجهة الغلاء الذي يتسبب فيه بعض التجار.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المحلي وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.