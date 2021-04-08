هولندا تعتقل شخصا دبر لمهاجمة مركز تطعيم ضد كورونا

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اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، شخصا يشتبه في تخطيطه لجريمة "إرهابية" وإطلاق ما وصفته بـ "قنبلة ألعاب نارية" بمركز تطعيم ضد كورونا.

وأفادت السلطات الهولندية وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنه جرى اعتقال الرجل البالغ 37 عاما، والذي لم يتم الكشف عن هويته تماشيا مع إرشادات الخصوصية الهولندية، بعدما زعم أنه أراد مهاجمة مبنى البلدية السابق في ميناء دن هيلدر، شمال البلاد، على بعد 90 كيلومترا (55 ميلا) شمال أمستردام، والذي يتم استخدامه كمركز تطعيم.

وأكد ممثلو الادعاء أن المؤامرة المزعومة يتم التعامل معها على أنها "عمل إرهابي" لأنها "تهدف إلى بث الخوف الشديد بين السكان وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وقال الادعاء في بيان إن المشتبه به "سعى إلى تخريب عملية حكومية حاسمة، وهي برنامج التطعيم المنسق على مستوى البلاد، بطريقة شديدة العنف مما يؤثر على الصحة العامة، فكلما قل عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم، زاد عدد ضحايا الفيروس".