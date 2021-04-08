على طريقة لصوص ولكن ظرفاء.. نجار يسرق محل ذهب فى المعصرة

كتب كريم صبحى

على طريقة فيلم لصوص ولكن ظرفاء، للفنان الراحل أحمد مظهر والنجم عادل إمام، سرق نجار محتويات محل مصوغات ذهبية فى المعصرة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، فقال إن سرقة المحل اختمرت فى ذهنه عن فكسر الجدار الجانبى للمحل، وتسلل إليه واستولى على المشغولات الذهبية، وباعها لتاجر على علم بأنها من حصيلة مسوقات.

وأمرت نيابة حلوان، بحبس النجار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بمنطقة المعصرة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل للمشغولات الذهبية بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل ملكه.

وبالانتقال والفحص تبين وجود فتحة بالحائط الجانبى للمحل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار - مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته طما بمحافظة سوهاج.

بعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج استهدفت المتهم قوة وألقت القبض عليه فى منطقة سكنه، وبحوزته حقيبة من القماش بداخلها الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده ضبطت القوة كمية من المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه.

وأرشد النجار عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" (اثنين من أصحاب محال المشغولات الذهبية بسوهاج)، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.