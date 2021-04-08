"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي فى أجواء دمشق

كتب : أحمد جمعة

أعلنت دمشق، مساء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الدفاعات الجوية تتصدى لعـدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان.