اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 02:19 م
خالد صلاح
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حاكمة طوكيو تطالب بمنحها السلطة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

الخميس، 08 أبريل 2021 01:40 م
حاكمة طوكيو تطالب بمنحها السلطة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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طالبت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي الحكومة المركزية اليوم الخميس، بمنحها سلطة قانونية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في العاصمة لمكافحة فيروس كورونا تزامنًا مع زيادة الإصابات الجديدة بشكل مفاجئ والتي أثارها وجود سلالات متحورة من الفيروس ذات قدرة أكبر على الانتشار.
 
وقالت كويكي في تصريحات أوردتها صحيفة جابان تايمز اليابانية، إن هناك حالات لا يمكن تعقبها وحالات أخرى ترتبط بسلالات كورونا المتحورة ظهرت بمعدلات متزايدة، ودعت إلى ضرورة الحد من السفر عبر حدود طوكيو لمنع تفشي سلالات كورونا في أنحاء البلاد.
 
وأشارت حاكمة طوكيو إلى أنه يتعين تطبيق إجراءات أكثر صرامة حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.
 
وأعلنت حكومة العاصمة طوكيو اليوم الخميس تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية في طوكيو حاجز الـ 500 حالة ليومين على التوالي منذ رفع حالة الطوارئ في 21 مارس الماضي.

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