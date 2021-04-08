بكين تضيف 33 مليارديرا إلى قائمتها وتأخذ لقب "موطن المليارديرات" من نيويورك

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة بي بي سي ان بكين العاصمة الصينية تعتبر الان موطن المليارديرات أكثر من أي مدينة أخرى في العالم ، وفقًا لأحدث قائمة فوربس السنوية للأثرياء.

وقالت مجلة الأعمال إن العاصمة الصينية أضافت 33 مليارديرا العام الماضي وتستضيف الآن 100 ملياردير، متفوقة على نيويورك بفارق صغير، حيث تستضيف عاصمة الاعمال الامريكية 99 مليارديرا واحتلت المرتبة الأولى في السنوات السبع الماضية.

ساعد احتواء الصين السريع لتفشي كورونا، وصعود شركات التكنولوجيا وأسواق الأسهم فيها، على احتلال المركز الأول، وعلى الرغم من أن بكين لديها الآن مليارديرات، إلا أن صافي الثروة المجمعة لمليارديرات مدينة نيويورك ظل 80 مليار دولار أمريكي أكبر من نظرائهم في بكين.

أغنى سكان بكين كان تشانج يى مينج مؤسس تطبيق تيك توك والرئيس التنفيذي للشركة المالكة له، لقد رأى صافي ثروته يتضاعف ليصل إلى 35.6 مليار دولار، في المقابل، كان أغنى سكان مدينة نيويورك، العمدة السابق مايكل بلومبيرج، يملك ثروة تقدر بـ 59 مليار دولار.

شهدت الصين، إلى جانب الولايات المتحدة، زيادة عمالقة التكنولوجيا لديها خلال الوباء مع قيام المزيد من الأشخاص بالتسوق عبر الإنترنت والبحث عن مصادر الترفيه، وشهد هذا تكوينًا هائلاً للثروة الشخصية لمؤسسي ومساهمي عمالقة التكنولوجيا هؤلاء.

أضافت الصين، التي شمل رقمها هونج كونج وماكاو في إحصاء فوربس، المزيد من المليارديرات إلى القائمة أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم، مع 210 وافدين جدد.

كان لدى الهند ثالث أكبر عدد من أصحاب المليارات، حيث بلغ عددهم 140 مليارديراً. وفي المجموع، بلغ إجمالي ثروة المليارديرات البالغ عددهم 1149 مليارديراً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 4.7 تريليون دولار، مقارنة بـ4.4 تريليون دولار أميركي من أصحاب المليارات.