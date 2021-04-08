القبض على المتهم بمحاولة الاعتداء على طفلة فى الزاوية الحمراء

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" متضمناً قيام مجموعة من الأهالى بالتعدى على شخص والإمساك به عقب قيامه بالتحرش بطفلة حال تواجدها بمدخل أحد العقارات فى دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجنى عليها، وتبين أنها (طفلة 9 سنوات - مقيمة بدائرة القسم)، وبالفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالمنطقة سكنها، فوجئت بقيام أحد الأشخاص باستدراجها لمدخل أحد العقارات بذات المنطقة، وأثناء محاولته التعدى عليها صاحت واستغاثت بالمارة وتمكن الأهالى من ضبطه، وباستدعاء والدة المجنى عليها، أقرت بعدم رغبتها فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد المشكو فى حقه، فأطلق الأهالى سراحه.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء والدة المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمته بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.