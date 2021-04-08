العثور على سائق مصابا بطعنات نافذة ملقى وسط الأراضى الزراعية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على سائق به عدة طعنات نافذة بالبطن، إثر تعدى آخرين عليه وسرقة السيارة قيادته فى كفر الدوار.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على شخص به عدة طعنات نافذة، وملقي بجوار الأراضي الزراعية بالقرب من قرية الكنايس التابعة لمركز كفر الدوار.

تم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار، لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة اسباب الواقعة.