التأديبية: طعن وكيل مدرسة متهم برصد درجة طالب 16 بدلا من 26 كأن لم يكن

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأن لم يكن وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات دالة علي تظلمه من القرار المطعون فيه، حيث طلب الوكيل في طعنه إلغاء مجازاته بالخصم 7 أيام من راتبه.
وقالت حيثيات الحكم، أن الطاعن وكيل المدرسة ذكر شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام 2015 صدور قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة، ما جعله يقيم طعنا، ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الدالة علي صدق طعنه، ما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كاأن لم يكن.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
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