التأديبية: طعن وكيل مدرسة متهم برصد درجة طالب 16 بدلا من 26 كأن لم يكن

كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأن لم يكن وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات دالة علي تظلمه من القرار المطعون فيه، حيث طلب الوكيل في طعنه إلغاء مجازاته بالخصم 7 أيام من راتبه.

وقالت حيثيات الحكم، أن الطاعن وكيل المدرسة ذكر شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام 2015 صدور قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة، ما جعله يقيم طعنا، ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الدالة علي صدق طعنه، ما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كاأن لم يكن.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.