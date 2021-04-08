اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التأديبية ترفض طعن وكيل مدرسة متهم برصد درجة طالب 16 بدلا من 26

الخميس، 08 أبريل 2021 09:14 م
التأديبية ترفض طعن وكيل مدرسة متهم برصد درجة طالب 16 بدلا من 26 مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأن لم يكن، وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات دالة على تظلمه من القرار المطعون فيه، حيث طلب الوكيل في طعنه إلغاء مجازاته بالخصم 7 أيام من راتبه.
 
وقالت حيثيات الحكم، أن الطاعن وكيل المدرسة ذكر شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام 2015 صدور قرار مجازاته بخصم 7 أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة، ما جعله يقيم طعنا، ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الدالة علي صدق طعنه، ما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كأن لم يكن. 
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
 
 
 

مجلس الدولة

التاديبية

درجات طالب

الثانوية العام

اخبار المحاكم

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

آخر فرصة للراغبين فى التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اليوم

السبت، 20 مارس 2021 05:15 ص

آخر موعد لتلقى طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة غدا

الجمعة، 19 مارس 2021 06:30 ص

البنك الدولى ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة لدعم نظيره العراقي وشورى كردستان

الخميس، 18 مارس 2021 09:36 م

5 شروط لتعيين المرأة مندوبا مساعدا فى مجلس الدولة.. تعرف عليها

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:15 ص

الطريق إلى المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.. المرأة فى مجلس الدولة آخر مراحل التمكين بالقضاء.. دعم ذوى الاحتياجات بالتوظيف والمعاش وتعديلات بالنقل والقطارات.. 25% من مقاعد النواب و8 وزيرات

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة