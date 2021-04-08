التأديبية ترفض طعن وكيل مدرسة متهم برصد درجة طالب 16 بدلا من 26

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأن لم يكن، وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات دالة على تظلمه من القرار المطعون فيه، حيث طلب الوكيل في طعنه إلغاء مجازاته بالخصم 7 أيام من راتبه.
وقالت حيثيات الحكم، أن الطاعن وكيل المدرسة ذكر شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام 2015 صدور قرار مجازاته بخصم 7 أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة، ما جعله يقيم طعنا، ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الدالة علي صدق طعنه، ما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كأن لم يكن.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
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