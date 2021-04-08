اليوم السابع
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أول وزير أمريكي يزور إسرائيل عقب انتخاب بايدن الأسبوع المقبل

الخميس، 08 أبريل 2021 07:00 ص
أول وزير أمريكي يزور إسرائيل عقب انتخاب بايدن الأسبوع المقبل أوستن
وكالات

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يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إسرائيل يلتقي خلالها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو ونظيره الإسرائيلي بيني جانتس.

وبذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير، ولم يؤكّد البنتاجون هذه الزيارة علماً بأنّه يحيط تنقّلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السريّة لدواعٍ أمنية.

ووفقاً لموقع أكسيوس فإنّ الوزير الأمريكي سيبحث خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كلّ من إيران ولبنان وسوريا.

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

 

 

 


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