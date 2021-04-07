اليوم السابع
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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعتزم فتح الاقتصاد بالكامل منتصف يونيو المقبل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:00 م
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعتزم فتح الاقتصاد بالكامل منتصف يونيو المقبل الشرطة الأمريكية
وكالات

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 قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، إن الولاية مستعدة لإعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول 15 يونيو، إذا ظلت أعداد اللقاحات والداخلين للمستشفيات، مستقرة، وأعلن نيوسوم ذلك خلال مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو، بحسب " شينخوا".

ونقل تقرير لصحيفة ((سان فرانسيسكو كرونيكل)) عنه قوله "هذا يوم مهم فيما يتعلق بالوباء ... سوف نتجاوز المخطط ونتخلص من درجات (التحرك) الملونة، ونتجاوز مفتاح التعتيم. نتخلص من المخطط الذي تعرفونه اليوم. هذا في 15 يونيو إذا واصلنا عملنا الجيد".

ومن المقرر أن تتجاوز الولاية إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة لقاح، من ضمنها 4 ملايين في أكثر المجتمعات تضررا في الولاية، وفقا لما قاله مكتب حاكم الولاية.

ومع استمرار الانخفاض المطرد في عدد حالات دخول المستشفيات، قال نيوسوم إن الخطوة التالية في التعافي من وباء كوفيد -19 هي التحرك خارج مخطط الولاية من أجل اقتصاد أكثر أمانا.


أمريكا

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فيروس كورونا

كاليفورنيا

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