اليوم السابع
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نائب وزير خارجية أوكرانيا يزور الأهرامات بصحبة السفير الأوكرانى بالقاهرة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:54 م
نائب وزير خارجية أوكرانيا يزور الأهرامات بصحبة السفير الأوكرانى بالقاهرة نائب وزير خارجية أوكرانيا والسفير الأوكرانى فى الأهرامات
كتب محمد أسعد

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استقبلت اليوم الأربعاء، منطقة أهرامات الجيزة  Dmytro Senik نائب وزير خارجية أوكرانيا، وYevhen Mykytenko سفير أوكرانيا بالقاهرة، وكان فى استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث زارا الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبو الهول.

 

نائب وزير الخارجية والسفير الأوكرانى (1)
نائب وزير الخارجية والسفير الأوكرانى
 

وخلال الجولة حرص نائب وزير خارجية أوكرانيا، على التقاط الصور التذكارية، معربًا عن إعجابه بهذه المنطقة الأثرية وسعادته بزيارتها والتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة.


الأهرامات

منطقة الأهرامات

الآثار المصرية

أوكرانيا

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