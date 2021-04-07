اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل 60 إرهابيا من داعش فى قصف جوى بسلسلة تلال حمرين بالعراق

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:33 م
مقتل 60 إرهابيا من داعش فى قصف جوى بسلسلة تلال حمرين بالعراق قوات عراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مقتل 60 إرهابياً من بقايا عصابات داعـش ضمن عملية "الأسد المتأهب" التي انطلقت الشهر الماضي.
 
وقال رسول في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية العراقية قامت بقصف مكثف على أوكار بقايا داعـش في سلسة تلال حمرين، وأسفر القصف عن مقتل (60) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش في عملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومُحترفا، بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين عناصر جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية .
 
وأكد أن جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية.

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