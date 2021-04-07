كامالا هاريس تعرض شقتها الفارهة بواشنطن للبيع بـ2 مليون دولار.. صور

كتبت مريم بدر الدين

عرضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شقتها السابقة في منطقة "وست إند" الراقية بالعاصمة واشنطن، للبيع، وفق ما نشرت شركات عقارية محلية، وسجلات الممتلكات، وذلك بمقابل 1.995 مليون دولار، ليكون ثاني عقار تبيعه هاريس منذ توليها منصبها، وكانت دفعت هاريس عام 2017، حوالي 1.775 مليون دولار ثمنا لشقتها في واشنطن.



كامالا هاريس ومنزلها

وفي مارس، بيعت شقتها في حي "سوما" بمدينة سان فرانسيسكو، في كاليفورنيا، مقابل 860 ألف دولار، أي أكثر بكثير من مبلغ 489 ألف دولار الذي دفعته في عام 2004، حسبما تظهر سجلات الممتلكات، وفقا لموقع "نيويورك بوست".



منزل كامالا هاريس



منزل كامالا

وتعيش كامالا هاريس، منذ تنصيبها، في "بلير هاوس"، الذي يقع مقابل البيت الأبيض، في حين يخضع المرصد البحري الأمريكى، المنزل التقليدي لنائب الرئيس، لعمليات تجديد.

وبحسب الإعلان، فإن الشقة التي تبلغ مساحتها 1700 قدم مربع تقريبا، تحتوي على غرفتي نوم وحمامين وحجرة صغيرة، وتتميز بأرضيات من خشب البلوط الطبيعي، وحمام مصمم على طراز المنتجعات الصحية، ومطبخ مزود بجزيرة وسطية وخزائن إيطالية.



لاندري بالمنزل



مطبخ المنزل

ويحتوي المبنى على شرفة واسعة على السطح مخصصة للشواء، ومسبحا مدفأ بطول 25 مترا، إضافة إلى مركز للياقة البدنية، كما أن الإجراءات الأمنية كانت مشددة في المبنى في أعقاب انتخابات 3 نوفمبر، وتم إخطار السكان بالبروتوكولات الأمنية الجديدة.



المنزل من الداخل



المنزل

وتظهر السجلات العقارية أن هاريس، وزوجها دوجلاس إمهوف، لا يزالان يمتلكان منزلا في منطقة "برينتوود" في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.