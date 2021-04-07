فى مثل هذا اليوم عام 1948.. تأسيس منظمة الصحة العالمية

وكالات

فى مثل هذا اليوم عام 1948 تم إعلان تأسيس منظمة الصحّة العالمية والتى يرمز لها اختصاراً (WHO) وهى واحدةٌ من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أُنشئت فى7 أبريل 1948، ومقرها الحالى فى جنيف، سويسرا، ويدير السيد تيدروس أدهانوم المنظمة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجالَ الصحي. وهي مسؤولةٌ عن تأديةِ دورٍ قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّنات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها.