اليوم السابع
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عاطل يطعن والدته وزوجة شقيقه بسكين بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:19 م
عاطل يطعن والدته وزوجة شقيقه بسكين بسبب خلافات عائلية فى المنوفية إسعاف -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقام بطعن والدته وزوجة أخيه، بسكين بدائرة مركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز تلا بتلقى بلاغ من الأهالى بقيام عاطل بطعن ربة منزل زوجة أخيه ووالدته، ربة منزل بآلة حادة استقرت فى الرأس، ما أدى إلى خطورة حالتهما الصحية.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم كان فى حالة سكر تام، وقام بالتعدى عليهم بسكين أحدث جروح فى الرأس، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى، ووضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، حتى تم ضبط المتهم.


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