ضبط 12000 عبوة محلول مجهولة ومديرين مخابز استولوا على الدعم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 57 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط سيارة بناحية شارع دائرة قسم ثان سوهاج قيادة سائق 18 سنة، وعامل آخر 33 سنة يقيم دائرة مركز أخميم "صاحب الحمولة" محملة بكميات من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "12000" عبوة محلول ملح وجلوكوز.

وتم ضبط صاحبة مخبز بلدي، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامها بالتقاعس عمداً عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلي غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك علي مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ "1172601" جنيه، وضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بالتقاعس عمداً عن الاخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلي غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك علي مبالغ ماليه من الدولة والاستيلاء عليها حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ "179602" جنيه.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط "500" كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، وتم ضبط مدير مسئول مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفه في "500" كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، وضبط مدير مسئول مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفه في "100" كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط "100" كيلوجرام اسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"4" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و"4" قضايا عدم انتظام سجل الدقيق بالمخبز، و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"3" قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز، و"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"5" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"3" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وجاري الاستمرار فـي شن حملات مماثلة.