رئيس استخبارات النواب الأمريكى: كورونا أحدث دمارا اقتصاديا غير مسبوق

كتب محمد شعلان

أكد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، أن تفشي جائحة كورونا في الولايات المتحدة الامريكية تسبب في حدوث دمار اقتصادي كبير ولكن مع البدء في التعافي من الجائحة العالمية يوجد فرصة لإعادة بناء الاقتصاد بشكل افضل.

وغرد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تسبب كوفيد -19 في دمار اقتصادي غير مسبوق بالولايات المتحدة، ولكن مع تعافينا ، لدينا الفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل.



حساب ادم شيف على تويتر

وتشير تقديرات وزارة التجارة الأمريكية إلى احتمالات أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا نسبته 6.5 فى المائة على الاقل مع نهاية العام الجاري، بفضل توسع مظلة التطعيم ضد كوفيد – 19، وما يعنيه ذلك من عودة الحياة والانشطة الاقتصادية الى طبيعتها فى الولايات المتحدة وكذلك بفضل سياسات الحزم التحفيزية للاقتصاد الامريكى التى اطلقتها ادارة بايدن مطلع العام الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، شهد الربع الأخير من العام الماضي (2020) نموا نسبته 4.3 % فى الاقتصاد الأمريكى مقارنة بمعدل النمو المسجل فى الربع الأخير من عام 2019.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن مستوى النمو الاقتصادى المتحقق في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2020 فاق متوسط معدلات النمو المسجلة في الأرباع الثلاثة السابقة عليه وكان بنسبة 4.1 فى المائة.

وأرجع بيان وزارة التجارة الأمريكية سبب تباطؤ معدلات النمو الربع في الاقتصاد الأمريكي إلى أثر سياسات الإغلاق على التجارة وأوضاع الاقتصاد بشكل عام في مواجهة جائحة كوفيد؛ وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 فى المائة خلال العام الماضى، بعد نمو كانت نسبته 2.2 % خلال عام 2019 .