وأضاف - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحيرة الرأى والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.

وأشار إلى أنَّ الحظر يستثنى أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وسارى المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.