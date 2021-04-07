المصرية لخدمات الطيران تتعاقد على 27 معدة جديدة لسحب الطائرات

كتبت رحاب نبيل

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم، الأربعاء، بجولة تفقدية بمهبط طائرات مطار القاهرة الدولى لتفقد الأجهزة والمعدات الأرضية الجديدة للشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، بما يساهم فى زيادة مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب بالمطار.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، ومجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

وخلال الجولة أطلع الوزير على أحدث معدات الشركة حيث استمع إلى شرح تفصيلى من اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران، عن الإمكانيات التكنولوجية الحديثة للمعدات الأرضية الجديدة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة ومواصفات صديقة للبيئة، والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة كى تواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.

وفى هذا السياق قامت الشركة بشراء عدد 27 معدة جديدة من معدات الدعم الأرضي سحب الطائرات ( Pushback ) والجرارات بالإضافة إلى وحدة تزويد الكهرباء الأرضية ground power unit، وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للطائرات على أرض المهبط فضلاً عن سيارات تموين الطائرات وسيارات امداد الطائرات بالمياه النقية.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية التطوير الدائم للأجهزة والمعدات المستخدمة بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل مضيفاً أن مجال الخدمات الأرضية من المجالات التى تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات للركاب حيث أن هدفنا الرئيسى الذى نسعى دائما نحوه هو إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم مع مواجهة كافة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية التى تطرأ على صناعة النقل الجوى.

كما وجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعملاء وتحسين أداء الخدمات المقدمة إلى جميع المسافرين عبر المطارات المصرية، من أجل تقديم خدمة عالية وآمنة بما يوفر فى الوقت والجهد مع الإلتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة، وبما يتوافق مع رؤية وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة نحو تعظيم العائد الاقتصادى، وزيادة تنوع مصادر الدخل مع زيادة معدلات النمو والحفاظ على ريادة قطاع الطيران المدني المصرى.

جدير بالذكر أن شركة EAS هى شركة مصرية مساهمة تعمل فى نشاط الخدمات الارضية وتمتلك وزاره الطيران المدنى والشركات التابعه 60 بالمائه من أسهم الشركة.